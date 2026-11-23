Три человека погибли и 26 пострадали в дорожных авариях Псковской области за неделю с 16 по 22 ноября – всего зарегистрировали 22 ДТП. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Отдельно в ведомстве привели статистику по нетрезвым водителям: за неделю инспекторы выявили 37 человек, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Трое из них попались на этом повторно и были задержаны

Всего же за семь дней сотрудники Управления Госавтоинспекции пресекли 1 202 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.