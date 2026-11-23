16 единиц гражданского оружия и около 100 боеприпасов изъяли из оборота росгвардейцы в Псковской области за неделю с 16 по 22 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

За этот период сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели более 40 проверок того, как граждане хранят оружие и патроны.

По их итогам росгвардейцами было выявлено 11 административных нарушений: десять касаются оборота оружия, одно – частной охранной деятельности.

В ведомстве напомнили владельцам гражданского оружия о сроках перерегистрации: документы нужно подать в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства не позднее чем за 30 суток до окончания действия разрешения на хранение и ношение. Сделать это можно через портал «Госуслуги».