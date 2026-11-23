Постоянная тревога, навязчивые мысли, напряжение в теле – с этим набором состояний знаком многим, и справиться с ним в одиночку получается не всегда. Псковская городская поликлиника приглашает таких людей на бесплатное занятие в «Школе психологического здоровья». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Встречу проведет психолог Наталья Игоревна Андреева. Начало – 7 декабря в 18:00, адрес – улица Кузбасской дивизии, 22, корпус Б, отделение медицинской профилактики. Конференц-зал, где пройдет занятие, находится на втором этаже.

Вход свободный, однако без предварительной записи не обойтись: заявку с ФИО и датой рождения принимают в сообщениях группы поликлиники в «ВКонтакте»

Идея встречи – не просто объяснить, что происходит с человеком в тревоге, а дать ему конкретные приемы. Участникам практического занятия покажут технику дыхания животом, которая за пару минут снижает пульс и убеждает мозг в безопасности, объяснят, как снять физический стресс через зажатие мышц, и разберут, как прекратить прокручивать в голове мрачные сценарии. Отдельно речь пойдет о том, как стресс отражается на теле и почему одно лишь усилие воли здесь не помогает.

Домой каждый унесет два практических инструмента: пошаговую памятку на случай внезапной паники и набор карточек с разбором ошибок для тех, у кого расслабление не срабатывает. Прийти можно с близкими – записываться на занятие советуют заранее.