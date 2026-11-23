В Великолукском филиале Псковской областной ветеринарной лаборатории закончили установку системы вентиляции – от нее зависит, насколько безопасно специалисты работают с биоматериалом и насколько точными получаются исследования. Об этом «Псковской правде» сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

В комплект вошли вытяжные и приточные установки, воздухонагреватели, фильтры и другое оборудование. В комитете подчеркнули: система отвечает нормативным требованиям, а также и создает условия для качественной работы лаборатории.

У вентиляции ряд задач. Она поддерживает стерильность, без которой невозможно проводить микробиологические и другие исследования, – малейшее загрязнение недопустимо. Отдельно система регулирует воздухообмен: в чистых помещениях, лабораториях, моечных и стерилизационных нужна своя кратность обмена воздуха.