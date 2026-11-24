Один из самых крупных источников теплоснабжения Псковской области готовится заработать в полную силу: на котельной №9 в Пскове, где реконструируют вторую очередь с заменой трех водогрейных газомазутных котлов, начались пусконаладочные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Реконструкция идет в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств федерального бюджета.

Основной объем работ подрядчик уже выполнил. Отремонтированы фундамент и каркас котла, новый котел доставлен на площадку в полном объеме, а старый демонтирован. Смонтированы сетевые и вспомогательные трубопроводы, конвективная часть, шибер и экранные поверхности, завершена сборка системы мазутоснабжения. Кроме того, подписана исполнительная документация по водоотведению и водоснабжению, завершены опрессовка и продувка газопроводов, проведены обмуровочные работы и гидравлические испытания.

Сейчас специалисты собирают щит питания котла, монтируют электрическую часть и газовое оборудование. Параллельно идет изоляция вспомогательных трубопроводов, а к пусконаладке подрядчик уже приступил. Готовится исполнительная документация по тепломеханическим решениям, газоснабжению и топливоснабжению.

Согласно данным министерства, объект готовят к запуску.