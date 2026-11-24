Пожар в доме №4 на улице Народной в Пскове: 10 человек вывели из соседних с очагом возгорания квартир сотрудники отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.

Сигнал о возгорании квартиры на первом этаже поступил в дежурную часть. Прибыв на место, инспекторы увидели клубы дыма, вырывающиеся из окна. Оценив обстановку, они решили не дожидаться пожарных и самостоятельно приступили к эвакуации.

Полицейские незамедлительно начали поквартирный обход первого и второго этажей – простукивали двери и громко подавали команду «Пожар!». Благодаря этому удалось вывести десять человек из квартир, расположенных рядом с эпицентром возгорания.

Убедившись, что здоровью жильцов ничего не угрожает, инспекторы переключились на организацию дорожного движения: они перекрыли опасные участки, чтобы не пускать туда граждан, и обеспечили беспрепятственный проезд спецавтомобилей.