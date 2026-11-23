Очереди из грузовиков и возвраты пассажиров – так выглядит сейчас обстановка на российско-эстонском и российско-латвийском участках границы. Северо-Западное таможенное управление предупреждает: обстановка остается напряженной, а скопление транспорта может вырасти, сообщили «Псковской правде» в ведомстве.

Главная причина заторов – неритмичный прием машин и людей сопредельными сторонами. На 23 ноября перед МАПП «Бурачки» стоят порядка 180 грузовиков, перед МАПП «Убылинка» – 110. Латвийскую сторону принимает транспорт неравномерно.

На эстонском направлении картина аналогичная, уточнили в управлении. За 22 ноября через «Шумилкино» прошло только 13 грузовых машин, через «Куничина Гора» – шесть, а перед «Шумилкино» скопилось порядка 30 автомобилей.

Страдают и пассажиры. Эстонская сторона ужесточила контроль и возвращает граждан: за 22 ноября на МАПП «Куничина Гора» развернули 40 человек. Через пешеходную часть МАПП «Ивангород» на выход из России прошли порядка 280 человек, однако около 200 не успели пересечь государственную границу – сопредельный пункт Нарва-1 работает ограниченное время.

В таможенном управлении не исключают, что очереди вырастут: с 1 декабря 2026 года эстонская сторона закрывает автомобильные пункты пропуска, плюс наступает период завершения внешнеторговых контрактов, а на границе Беларуси с ЕС сохраняется сложная обстановка. В ведомстве просят учитывать это при планировании маршрутов.