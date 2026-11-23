Более 134 тысяч тонн овощей, фруктов и ягод поступило из-за рубежа через Псковскую область с начала 2026 года – это данные на 17 ноября. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукцию доставили на 7,1 тыс. грузовых машин. Основными экспортерами стали Сербия, Молдова, Бельгия и Германия, всего же поставки шли из десяти стран.

По данным пресс-службы, большую часть груза составили фрукты и ягоды – 133 тыс. тонн. В их числе яблоки, черешня, манго, маракуйя, малина, кумкваты, инжир, груши, вишня, киви, виноград, арбузы, цитрусовые, абрикосы и ананасы.

Овощей ввезли 777,9 тонны: шпинат, лечебные травы, грибы, чеснок, цикорий, фенхель, томаты, спаржу, свеклу, салат, рукколу, перец, капусту и батат.

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Ее распределили по разным регионам, включая Псковскую область, Краснодарский край, Брянскую, Свердловскую, Нижегородскую и Московскую области, Краснодар, Санкт-Петербург и Москву.