33 анимационные картины поборются за награды V Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» – все они сняты в 2025 и 2026 годах, а их авторы представляют Россию и Белоруссию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Организаторы напоминают: без литературной основы в конкурс не попасть. Именно поэтому программа получилась столь широкой – от мифов и фольклора Китая, Греции и Черногории до прозы и поэзии. Зрители увидят экранизации Павла Бажова, Иосифа Бродского, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Марселя Пруста, Григория Остера, Антуана де Сент-Экзюпери и других авторов. Отдельное место в программе займет Александр Сергеевич Пушкин – его образ, образ хозяина этих мест, появится в рисованном кино.

Кому достанется победа, решат театральные, музыкальные и анимационные эксперты. Актриса, сценарист и режиссер Анна Янковская, композитор Ольга Петрова, художники-постановщики Марина Курчевская и Алексей Дёмин и возглавляющий жюри режиссер-мультипликатор и художник Дмитрий Геллер оценят все работы.

Посмотреть конкурсные фильмы и другие события фестиваля «Пушкин. Михайловское» сможет любой желающий: вход на все мероприятия бесплатный.