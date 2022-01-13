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Общество

Курс на Запад

У псковичей снова есть возможность проводить выходные в Эстонии

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Светлана Синцова
13 января 2022 года, 09:22
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Открывать для себя Россию — это, конечно, прекрасно. Но псковичи, как жители приграничного региона, за многие годы привыкли, что в выходные или в те же новогодние каникулы можно без труда оказаться за ближайшей границей, в странах Прибалтики. Для этого нужны были только загранпаспорт, виза и немного денег. «Псковская правда» решила разобраться, реально ли сейчас попасть в качестве туриста в Эстонию.

На лечение

Новая ковид-реальность ограничила и изменила направления наших путешествий. Но послабления все же есть, границы со скрипом, но открываются. В ту же Эстонию в принципе можно отправиться не только к родственникам, учиться или работать, но в и в качестве туриста. Но при этом нужно выполнить два казалось бы взаимоисключающих друг друга условия: турист должен быть здоров, а целью его поездки должно стать лечение. Обязательную вакцинацию требуют обе стороны, обоснование для поездки - российская сторона.

- В настоящее время разрешается выезд на лечение. Обязательно нужно, чтобы у туриста было оплаченное размещение либо в санатории, либо в отеле, который предоставляет СПА-услуги: сроком не менее, чем на три ночи. При этом Эстония принимает российских граждан, которые полностью прошли вакцинацию и при наличии действующего ПЦР-теста, - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континент» Светлана Баранова.

Детям с 12 до 18 лет необходимо иметь ПЦР-тест с отрицательным результатом сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы (дети до 12 лет ПЦР-тесты не требуются).

Обязательно нужно, чтобы у туриста было оплаченное размещение либо в санатории, либо в отеле, который предоставляет СПА-услуги: сроком не менее, чем на три ночи. При этом Эстония принимает российских граждан, которые полностью прошли вакцинацию и при наличии действующего ПЦР-теста.


Курс на ЗападСветлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

Светлана Баранова отмечает, что услуги по бронированию средств размещения ее турфирма оказывает, но групповые туры в Эстонию пока не планирует.

- Услуги оказываем, но вы сами понимаете: какой групповой заезд, если цена пакета на территории Эстонии порядка 170-200 евро на человека? Если раньше однодневная поездка стоила 1800 рублей, то сейчас возможности для совершения групповых поездок просто-напросто отсутствуют, - отметила она.

Разведка боем

Однако в Пскове есть и более оптимистично настроенные представители турбизнеса. Как только Эстония стала принимать вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян, несколько псковских турфирм сразу же объявили о групповых автобусных турах на отдых и лечение в Таллин.

Так, фирма «Глобал Трэвел Псков» удачно провела уже три такие поездки. И это несмотря на то, что по сравнению с доковидными временами их стоимость выросла почти в 4 раза. По словам директора турфирмы Александра Ефимова, туры набирались очень быстро: за месяц до отъезда уже не было мест - люди соскучились по Эстонии.

Мы заранее связывались с пунктами пропуска и сами делали пробные туры, чтобы на себе это все прокрутить. И когда ехали с группой мы уже знали, какие нюансы нас могут ожидать на границах, как на эстонской, так и на российской


Курс на ЗападАлександр Ефимов, директор турфирмы "Глобал Трэвел Псков"

Турфирма предоставляла для доставки туристов микроавтобусы, рассказал Александр Ефимов:

- Количество мест мы заранее спланировали в два раза меньшее, чем возили раньше. Конечно, в большом автобусе туристам комфортнее ехать в плане размещения, свободы и пространства. Но путешествуя на маленьком автобусе получается быстрее проходить границы, а это сейчас первоочередное.

Впрочем, по его словам, все участники групповых туров пересекли границы благополучно:

- Именно для этого мы заранее связывались с пунктами пропуска и сами делали пробные туры, чтобы на себе это все прокрутить. И когда ехали с группой мы уже знали, какие нюансы нас могут ожидать на границах, как на эстонской, так и на российской.

Директор «Глобал Трэвел Псков» отметил, что для пересечения границы важно наличие документа, подтверждающего вакцинацию:

- Признаются все российские вакцины. В составе нашей группы были также туристы из Белоруссии, которые вакцинированы китайской вакциной. Они тоже успешно прошли границу.

Курс на Запад
Новогодний Таллин ждет туристов на отдых и оздоровление
Фото сообщества «Глобал Трэвел Псков» в соцсети ВКонтакте

Выбор средств размещения для путешественников тоже ограничен в связи с новыми правилами. Просто уютная гостиница в центре города уже не подойдет — необходимы отели, оказывающие медицинские услуги.

- В данном случае у нас заключен договор с лечебным центром, предоставляющим комплекс SPA-услуг. При этом SPA-центре есть отель среднего уровня. Бронируя у них тур, мы подписываемся и на лечение, и на проживание, - пояснил Александр Ефимов.

В стоимость тура, помимо стандартного набора (проживание, питание, экскурсионка) входит посещение SPA-центра, бассейна и тренажерного зала и две медицинские услуги на выбор. В основном, это различные виды массажа. По словам руководителя турфирмыв, псквские туристы, в первую очередь, выбирали массаж спины.

- Все наши туры в Эстонию прошли успешно. Люди вернулись довольные, - сказал Александр Ефимов.

Он добавил, что псковичи уже активно бронируют туры в Таллин на февраль и март.

Возврат не предусмотрен

Впрочем, отправиться в Эстонию «на лечение» можно и самостоятельно, забронировав номер в одном из санаториев на территории страны, в той же любимой псковичами Вярске. По словам менеджер санатория Вячеслава Вертепова, в новогодние праздники там отдохнули и оздоровились порядка 30 человек из России. Правда, опять же — речь идет не об однодневном посещении водного центра, хотя визит туда несомненно входит в пакет предлагаемых услуг.

Курс на Запад
Однодневные поездки в Вярску пока псковичам не доступны
Фото санатория «Вярска»

- Минимальный лечебный пакет — четверо суток. Можно взять четыре пакета «Лечебный отдых» по 70 евро в сутки или лечебные пакеты на пять суток. Все документы для границы высылаем после предоплаты 50% тура, - сообщил «Псковской правде» менеджер санатория «Вярска» Вячеслав Вертепов.

В санатории также предупредили, что уплаченные деньги не подлежат возврату, если на границе возникнут проблемы: «Так как слишком много фальшивых сертификатов [о вакцинации - «ПП»] и есть проблемы по неуплате долгов».

Что касается условий приема — то они такие же, как для въезда в страну: для посещения санатория вы обязательно должны быть привиты от COVID-19 и у вас должен быть сертификат вакцинации. 

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