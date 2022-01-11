Новогодняя волна

В эти длинные новогодние выходные нарядно украшенный Псков был как никогда многолюден. Причем на прогулку по историческим местам и расцвеченным гирляндами паркам выходили не только псковичи, но и многочисленные гости города. О том, много ли туристов встретило новый год в Пскове, где они размещались и сколько тратили, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.
- Все мы с вами видели, что город заполнен машинами с номерами других регионов, что по Кремлю ходят толпы туристов, что наши отели переполнены и что в наших ресторанах, если ты не позаботился о брони заранее, вечером оказаться за столиком никаких шансов - придется отправляться в магазин, - рассказала Светлана Баранова.
При этом представитель турсферы опровергла мнение о том, что путешественники предпочитают отелям и гостиницам недорогое жилье в аренду.
Красиво украшенный город привлекает туристов из разных регионов
Фото Арсения Тимашова
- Дело в том, что наш туристический рынок - разный. Более того, многие туристы отдают предпочтение отелям высокой категории и недешевым по псковским меркам ресторанам. Что касается уровня «эконом», - две-три звезды, - то там можно было найти места в последнюю минуту. И туристы поражали своей готовностью в последнюю минуту принимать решение встречать Новый год в Пскове, - сказала она.
По словам Светланы Барановой, практически полная заполняемость наблюдалась в отелях уровня «4 звезды».
- Квартирам отдают предпочтение те, что хочет более экономное размещение. Сравните: 3 тысячи рублей за размещение в гостинице «Рижская» или квартира за 2,5 тысячи, где могут разместиться не два человека.
Росту турпотока способствовал и проект РЖД - туристический поезд.
- Мы дважды приняли турпоезд, который организует туркомпания РЖД. Это сразу же шесть вагонов, которые дополнительно прицепляются к нашему составу. Специальные туристические вагоны, - пояснила Светлана Баранова
На одном из таких поездов псковичи могут посетить сразу несколько российских городов.
- Есть возможность сесть в Пскове, оказаться через три часа в Новгороде, наутро в Рыбинске, а потом в Ярославле. И стоит это 2400 рублей. Поезд отправляется по специальному графику с Ленинградского вокзала в Москве. Это шикарная возможность побывать в древних городах. Правда, экскурсионка в этот пакет не входит, - рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии.
По словам Светланы Барановой, пассажиры этого поезда побывали в Пскове:
- За пять часов они успевают побывать на экскурсиях, купить сувениры и приподнять наши кафе.
Как всегда большинство туристов - жители обеих столиц. Но среди посетивших недавно наш регион были даже иностранцы.
- Из необычных запросов - француз, которому я составила маршрут по Псковской области на месяц. Это был частный визит и нашему консульству нужны были обоснования. Так мне 30 календарных дней не хватило, чтобы включить в программу все, что можно у нас посмотреть. То есть туристу вполне можно приехать в Псковскую область на целый месяц.
Туристы охотно тратят деньги в Псковской области
Фото Андрея Степанова
Больше всего тратят в нашем регионе жители Москвы. По словам Светланы Барановой, экскурсанты из столицы, побывавшие в туре «По Печорской стороне», оставляют «сумасшедшие деньги» в наших частных музеях.
В целом же средний чек туриста, посетившего наш регион, - 16-25 тысяч рублей.
- Наш регион относится к регионам дешевого отдыха, - поясняет Светлана Баранова. - Но кроме того, Псковская область реально нравится тем, что отдых здесь разноплановый. Очень большое количество достопримечательностей, исторических мест, но и красивые природные места: Псковская Швейцария, Мальская долина. И это только в одном Печорском районе.
Еще один тур по Печорскому району - «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от ООО «Континент-Тур» вошел в ТОП-30 лучших туристических маршрутов России по итогам Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию».
В Пскове интересно и взрослым, и детям
Фото Андрея Степанова
- Надеемся, что он будет весьма успешным. Спасибо нашим предпринимателям, которые создали такое количество объектов, по-настоящему интересных. Мы их объединили в единый маршрут. Он трехдневный с возможностью размещаться в сельской местности. Называется «С грохотом по фермам». «Грохотом» на Псковщине назывался не шум, а огромное сито, через которое все просеивалось и оставалось самое ценное. Мы также просеяли наши предприятия и настоящие жемчужины предлагаем! - рассказала Светлана Баранова.
Тур будет запущен в мае 2022 года. Но его элементы турфирма «Континент» активно использовала на протяжении последних двух лет, предлагая посещение всевозможных фермерских хозяйств туристам и иногородним.
- Мы ожидаем роста туристического потока в наш регион. Что же еще можем ожидать? Хочется из той волны падения, которая была связана с коронавирусом, выбираться с успехом, - отметила Светлана Баранова.