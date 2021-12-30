Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Нарезаем кубиками рыбу, у нас, в частности, лосось, и выкладываем сверху. Можно сбрызнуть трюфельным маслом (оливковое масло с добавлением трюфеля сейчас можно купить практически в любом магазине) и украсить кинзой, или посыпать семечками. - Покупная солёная рыба не всегда бывает хорошего качества. Но сейчас в Псковской области довольно много форелевых ферм, где можно приобрести свежайшую рыбу. Поделитесь простым рецептом засолки? - Да, можно взять форель с фермы, или сейчас есть в магазинах охлаждённый форерский лосось или мурманская форель. Можно, конечно, купить и замороженную рыбу, но тогда её надо правильно разморозить — не при комнатной температуре, в холодильнике и без воды.

Самый простой вариант засолки - это соль, сахар и укроп — можно порубить свежий, а можно взять сушёный. Солим и оставляем на сутки в холодильнике. Рыба не возьмёт соли больше, чем ей нужно. Потом достаём, счищаем остатки соли и можно есть. Тот, кто хочет вкус поинтереснее, может добавить не укроп, а цедру апельсина или апельсиновый сок. Лимон использовать не стоит — он более кислый и белок в рыбе просто свернётся. Можно уже солёную рыбу ещё и подмариновать — добавить имбирь или чего-то азиатского. - А если у нас рыба не солёная, а холодного копчения, куда будем класть её, чтобы это не было банальным бутербродом? - Можно её нарезать кубиками, смешать со сливочным сыром и положить в тарталетку. Сверху можно посыпать кунжутом или зеленью, например, зелёным рубленным луком, и сбрызнуть кунжутным или трюфельным маслом. Цедра апельсина или лайма тоже добавит рыбе вкуса.

- Из каких ещё составляющих можно собрать брускетты? - Я делаю с брынзой и вялеными томатами. Брынзу намазываем на чиабатту, сверху выкладываем томаты, можно их порезать, но я люблю целиком. Есть варианты закусок с креветками. Их предварительно нужно слегка обжарить с чесноком, а можно и с розмарином. Дальше берём какой-нибудь азиатский соус, например, кисло-сладкий, намазываем чиабатту, сверху кладём креветку и отварное перепелиное яйцо. Подойдёт, кстати, манговый майонез. Ещё вариант - сделать креветочный мусс и выложить на какую-то основу. Для этого блендером нужно измельчить креветки со сливочным сыром, цедрой лайма и, по желанию, острым чили. Также к креветке подойдёт гуакомоле, но здесь надо выбрать хороший авокадо. И можно не делать соус, а ингредиенты — авокадо, лук — нарезать, добавить лимон. Выложить всё на основу, сверху - креветку. Можно сделать те же самые креветки в самом авокадо: вынимаем мякоть, режем, добавляем огурец, креветки, выкладываем в лодочку от авокадо и сбрызгиваем кунжутным или трюфельным маслом. Почему бы не сделать вообще тартар из селёдки со свёклой? Нарезаем кубиком и выкладываем на брускету, которую можно смазать сливочным маслом или майонезом. - А что на счет мясных закусок? - Отличный вариант - брускетта с тартаром из говядины, например. - Не всегда в Пскове можно купить хорошую говядину, да и к сырому мясу готовы далеко не все. Может, есть что-то оригинальное с какими-то колбасами? - Сервелат тонко нарезаем, красиво сворачиваем и выкладываем на ту же чиабатту со сливочным сыром, сверху сбрызгиваем трюфельным маслом и это уже не похоже на бутерброд с колбасой. Вообще можно во что угодно добавить трюфельное масло и получится современное блюдо.

Соусы: «Всё смешать — и готово!»