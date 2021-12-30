Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

А для новогоднего стола предлагаю уже замаринованую курицу разрезать тонко, отбить и, например, сделать рулеты с черносливом. При этом маринад не выливаем, а добавляем в него мёд и покрываем курицу такой глазурью.
Кстати, этот маринад можно использовать и для куриных крылешек и бёдер, но тогда нужно дольше подержать.
- Вы сказали на праздничный стол можно сделать рулеты с черносливом, а можно заменить его грибами, например?
- Да, но тогда нужен другой маринад, без цитруса: соевый соус, кунжутное масло, сладкий чили и добавить чеснока. Когда стейки из курицы запекутся, можно просто выложить сверху обжаренные с луком грибы.
- Что можно приготовить из индейки?
- Индейку, как и курицу, стоит замариновать, при этом лучше взять филе бедра, а не грудки — будет сочнее. Самый простой вариант маринада — соевый соус, сладкий соус чили, растительное масло и чеснок. Нарезаем индейку стейками или крупным кубиком, выдерживаем 30-40 минут в маринаде и запекаем минут 15-20.
- Многие предпочитают свинину. Какое блюдо из неё предложите?
- Да те же самые рулетики с черносливом или курагой, да даже с яблоками. Нужно взять карбонат или вырезку, отбить и тоже подмариновать — соль, перец, можно и соевый соус. Потом кладём на пласт мяса начинку и сворачиваем. Чтобы было сочнее, каждый рулет советую завернуть в бекон. Это такое блюдо, за которым не надо смотреть. Можно ещё 30 числа рулеты накрутить, а 31-ого за полчаса до подачи поставить в духовку.
Внутрь ещё подойдут грибы с помидорами, только грибы предварительно необходимо обжарить с луком, иначе они просто высохнут в процессе приготовления.
Хороший вариант — грибной соус к свинине. Шампиньоны обжариваем с луком, добавляем сливки, пясточку сушёных белых грибов и тушим. Тут шампиньоны будут отвечать за текстуру, а сушёные грибы — за аромат. Таким соусом можно блюдо полить сверху либо прямо в нём и запечь, но уже не на противне, а в форме для запекания.