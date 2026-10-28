Минобразования Псковской области и центр «Отчий край» будут сотрудничать

В Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве между региональным министерством образования и автономной некоммерческой организацией «Центр патриотического воспитания детей и молодёжи „Отчий край“». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе профильного министерства.