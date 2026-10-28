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Общество

Минобразования Псковской области и центр «Отчий край» будут сотрудничать

28 октября 2026 года, 12:30

В Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве между региональным министерством образования и автономной некоммерческой организацией «Центр патриотического воспитания детей и молодёжи „Отчий край“». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Минобразования Псковской области и центр «Отчий край» будут сотрудничать

Фото министерства образования Псковской области

Документ во вторник, 27 октября, подписали министр образования Псковской области Александр Сорокин и директор центра Ирина Рыбалова.

Стороны договорились совместно помогать педагогам в духовно-нравственном и патриотическом воспитании дошкольников и младших школьников.

Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие при проведении образовательных интенсивов, мастер-классов и тематических мероприятий.

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