Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 600 обращений поступило на карту распространения борщевика в Псковской области

28 октября 2026 года, 11:02

Тема борьбы с борщевиком Сосновского была поднята на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с редакторами районных изданий. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Более 600 обращений поступило на карту распространения борщевика в Псковской области

Фото редакции

По его словам, на данный момент жители Псковской области отправили более 600 обращений через интерактивную карту распространения сорняка. 

Михаил Ведерников отметил, что обратная связь от жителей остается активной. 

Финансирование на уничтожение борщевика выделяют как в плановом системном режиме, так и в рамках локальных оперативных решений, добавил губернатор.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два падел-корта появятся у пляжа «Воздух» в Пскове
Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске
39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском
Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ
Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке
В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом
Четыре районные газеты Псковской области получили благодарности губернатора
Псковские студенты взяли бронзу на форуме в Петербурге с проектом «Дружба без границ»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать