Более 600 обращений поступило на карту распространения борщевика в Псковской области

Тема борьбы с борщевиком Сосновского была поднята на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с редакторами районных изданий. Об этом глава региона сообщил в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По его словам, на данный момент жители Псковской области отправили более 600 обращений через интерактивную карту распространения сорняка.

Михаил Ведерников отметил, что обратная связь от жителей остается активной.

Финансирование на уничтожение борщевика выделяют как в плановом системном режиме, так и в рамках локальных оперативных решений, добавил губернатор.