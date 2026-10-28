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Общество

В Бежаницком районе завершают дорогу Порхов – Успенье через Ашево

28 октября 2026 года, 12:45

В Бежаницком районе близится к финалу асфальтирование участка трассы Порхов – Успенье, который проходит через деревню Сапрыгино и село Ашево. Об этом сообщила глава муниципалитета Елена Иванова на своей странице в «ВКонтакте».

В Бежаницком районе завершают дорогу Порхов – Успенье через Ашево

Фото из соцсетей Елены Ивановой

По её словам, общая протяженность обновляемого отрезка составляет 6,7 км.

Глава района лично проинспектировала ход работ и заявила, что качество выполнено на высоком уровне, а дорога теперь станет комфортной для проезда.

Однако дорожные работы стали не единственным улучшением для Ашево в этом году. Здесь также реализовали три значимых проекта: обновили систему водоснабжения, модернизировали уличное освещение и обустроили зону отдыха для жителей.

Елена Иванова выразила благодарность сотрудникам Бежаницкого филиала ГБУ «Псковавтодор» за ответственный подход и качественный результат. Также она поблагодарила всех причастных к благоустройству села за труд и неравнодушие.

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