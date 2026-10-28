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Общество

Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске

28 октября 2026 года, 15:54

Педагог начальных классов школы №18 имени Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова Наталья Сидорова вышла в очный этап Всероссийской олимпиады «Мой первый учитель-2026». Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ.

Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

По его словам, Наталья Николаевна стала единственным представителем Псковской области на этом этапе. Она успешно преодолела второй интернет-тур и теперь готовится к решающим испытаниям. Очный этап стартовал накануне в Архангельске.

Станислав Стармолотов отметил, что уже завтра педагогу предстоит презентовать свою разработку в номинации «Предметная образовательная деятельность», а в четверг, 29 октября, состоятся финальные испытания. Врип главы Пскова пожелал учительнице вдохновения, уверенности в своих силах и достойных результатов.

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