Лучник из Великих Лук отправится на турнир в Черногорию под флагом России

Великолукский спортсмен Илья Силаев, действующий чемпион России по стрельбе из лука в помещении, готовится к международным соревнованиям в Черногории.

Как сообщает ПАИ, в составе сборной спортсмен примет участие в Гран-при и Балканском чемпионате, которые пройдут в Херцег-Нови с 4 по 8 ноября.

Оба турнира входят в календарь Международной федерации стрельбы из лука и объединены общим квалификационным раундом. На Гран-при спортсмены будут состязаться в личных и командных соревнованиях, а также в миксте. Балканский чемпионат открыт для всех желающих, но там разыгрывают только личные награды.

Стрелки будут соревноваться в помещении на дистанции 18 метров.

Торжественное открытие состоится 5 ноября.

Для Ильи Силаева этот турнир станет первым в карьере под флагом России. Спортсмен рассказал, что команда намерена достойно выступить на Гран-при и завоевать как можно больше наград. Сейчас он вместе со сборной проходит подготовку в Черногории.