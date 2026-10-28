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Общество

В псковской многоэтажке промыли 50 метров труб, забитых накипью

28 октября 2026 года, 16:17

Специалистам Псковских тепловых сетей пришлось временно отключить горячую воду 13 абонентам на Рижском проспекте в Пскове, чтобы устранить серьезный засор в трубопроводе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

В псковской многоэтажке промыли 50 метров труб, забитых накипью

Фото Псковских тепловых сетей

Проблему выявили во время плановых замеров и по обращениям жителей многоквартирного дома №57: температура воды в кранах упала на несколько градусов.

Проверка показала, что причиной стали массивные известковые отложения. Работы шли на «головном стволе» – участке сети, который задает параметры подачи сразу для нескольких домов, поэтому без отключения обойтись не могли.

Когда трубы вскрыли, стало понятно, что просветы забиты почти полностью – от круглого сечения осталась узкая щель. Налет обнаружили и в пластиковых, и в металлических участках. Металл промывкой не спасти, такие трубы меняют целиком. За день специалисты очистили более 50 метров трубопровода.

Сейчас системе предстоит запуск и снятие контрольных параметров.

Если температура и давление снова окажутся ниже нормы, специалисты перейдут к обследованию сетей в подвале соседнего дома №59. Работы велись в техподполье, поэтому двор не вскрывали и благоустройство не пострадало.

В тепловых сетях поблагодарили жильцов дома №57 за понимание и заверили, что будут следить за состоянием сетей, чтобы не доводить ситуацию до критической.

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