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Общество

Михаил Ведерников раскритиковал подход к реконструкции набережной Ловати в Великих Луках

28 октября 2026 года, 11:10

На встрече с редакторами районных изданий губернатор Псковской области Михаил Ведерников затронул тему реконструкции набережной реки Ловати в Великих Луках. Об этом он сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников раскритиковал подход к реконструкции набережной Ловати в Великих Луках

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По словам главы региона, администрация Великих Лук подготовила проект реконструкции набережной, однако ссылается на отсутствие финансирования. 

Михаил Ведерников назвал подобный подход в корне неверным. Губернатор отметил, что даже ТОСы уже научились привлекать финансирование и комплексно развивать территории. Властям Великих Лук стоит поучиться этому опыту, заявил он.

«Инструментов финансирования у нас достаточно, нужно просто уметь грамотно и эффективно с ними работать», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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