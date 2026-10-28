Михаил Ведерников раскритиковал подход к реконструкции набережной Ловати в Великих Луках

На встрече с редакторами районных изданий губернатор Псковской области Михаил Ведерников затронул тему реконструкции набережной реки Ловати в Великих Луках. Об этом он сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

По словам главы региона, администрация Великих Лук подготовила проект реконструкции набережной, однако ссылается на отсутствие финансирования.

Михаил Ведерников назвал подобный подход в корне неверным. Губернатор отметил, что даже ТОСы уже научились привлекать финансирование и комплексно развивать территории. Властям Великих Лук стоит поучиться этому опыту, заявил он.

«Инструментов финансирования у нас достаточно, нужно просто уметь грамотно и эффективно с ними работать», – подчеркнул Михаил Ведерников.