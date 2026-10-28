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Общество

Эндокринологический центр в Золотково примет первых пациентов через месяц

28 октября 2026 года, 17:17

В Великолукском районе близится к завершению строительство второго в Псковской области эндокринологического центра, сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на главврача Псковской областной больницы Евгения Панферова.

Эндокринологический центр в Золотково примет первых пациентов через месяц

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Новое подразделение расположится в деревне Золотково на базе поликлиники №3. 

По словам Евгения Панферова, инженерные системы уже смонтированы, в настоящее время специалисты занимаются общестроительными работами и закрытием теплового контура. Параллельно идет отделка стен, замена освещения и напольных покрытий. Ремонт ведут сотрудники административно-хозяйственной части Псковской областной больницы за счет средств медицинского учреждения.

Эндокринологический центр в Золотково примет первых пациентов через месяц

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Центр создается для снижения рисков осложнений у пациентов с сахарным диабетом. Для этого там формируется мультидисциплинарная команда. 

«На данный момент мы готовим кабинеты для пяти врачей-эндокринологов, кабинет школы сахарного диабета, кабинет врача сосудистого хирурга и других специалистов», – подчеркнул главный врач Псковской областной больницы.

Эндокринологический центр в Золотково примет первых пациентов через месяц

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

На прием смогут попасть жители не только Великих Лук и Великолукского округа, но и других муниципалитетов юга Псковской области. Первую очередь планируют открыть через месяц, вторую – до конца года. Евгений Панферов отметил, что в перспективе центр должен стать учреждением расширенного формата с дневным стационаром.

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