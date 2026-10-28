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Общество

Прокуратуру Бежаницкого района возглавила Надежда Новик

28 октября 2026 года, 11:16

Советник юстиции Надежда Новик назначена прокурором Бежаницкого района Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратуру Бежаницкого района возглавила Надежда Новик

Фото пресс-службы прокуратуры Псковской области

Приказ подписал Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан 23 октября.

На новой должности Надежда Новик будет работать пять лет.

Одновременно она освобождена от должности прокурора Локнянского района.

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