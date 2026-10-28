Прокуратуру Бежаницкого района возглавила Надежда Новик

Советник юстиции Надежда Новик назначена прокурором Бежаницкого района Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ведомстве.
Советник юстиции Надежда Новик назначена прокурором Бежаницкого района Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ведомстве.
Приказ подписал Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан 23 октября.
На новой должности Надежда Новик будет работать пять лет.
Одновременно она освобождена от должности прокурора Локнянского района.