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Общество

Четыре районные газеты Псковской области получили благодарности губернатора

28 октября 2026 года, 14:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с редакторами районных изданий и вручил благодарственные письма коллективам, которые в этом году отмечают 95-летие. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Четыре районные газеты Псковской области получили благодарности губернатора

пресс-служба правительства Псковской области

Юбилей празднуют издания «Новосокольнический край», «Струги», «Новая жизнь» (Усвятский район) и «Вперед». В ходе рабочей встречи Михаил Ведерников поблагодарил журналистов за преданность делу и пожелал творческих успехов.

В разговоре губернатор подчеркнул, что движущая сила региона – это его жители и их желание участвовать в жизни своих территорий. Только в движении ТОС состоит более 200 тысяч человек, которые реализуют собственные проекты.

Местные СМИ, по его словам, активно подхватывают и продвигают эти инициативы.

Он напомнил, что в области действуют нацпроекты и различные программы, а доходы региона растут из года в год. «Главное – чтобы люди максимально использовали все доступные возможности. Это залог того, что регион продолжит движение вперед, бережно сохраняя свою самобытность», – сказал Михаил Ведерников.

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