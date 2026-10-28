43 штрафа за нарушения ПДД заставил псковича оплатить арест его машин

В Псковской области местный житель разом погасил 43 административных штрафа только после того, как судебные приставы запретили ему проводить сделки с транспортом. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном УФССП России.

По информации ведомства, автомобиль 35-летнего мужчины из деревни Загорицы регулярно фиксировали камеры в Санкт-Петербурге в течение весны и лета. Всего за это время накопилось 43 нарушения ПДД, среди которых чаще всего встречались превышение скорости на 50 км/ч и парковка в неположенных местах.

Так как штрафы мужчина не оплачивал, материалы направили в отделение судебных приставов по Пскову №2. Общий долг достиг 36,5 тысяч рублей. Уведомление о возбуждении производств должник получил через портал «Госуслуги», однако оплачивать ничего не стал. Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия с четырьмя его автомобилями. Спустя несколько дней вся сумма поступила на счет службы, и все 43 производства были закрыты фактическим исполнением.