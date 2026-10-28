Два падел-корта появятся у пляжа «Воздух» в Пскове

В Дачном переулке Пскова планируют обустроить два уличных падел-корта. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на документы госзакупок.

Новая спортивная площадка разместится рядом с Корытовским лесопарком и пляжем «Воздух». Заказчиком работ выступает МКУ «Стройтехнадзор».

Начальная (максимальная) цена контракта – почти 5,4 млн рублей.

Корты соберут на бетонном основании. Каждый из них займет 20 на 10 метров, а по периметру их оградят четырехметровой антивандальной сеткой и закаленным стеклом. Покрытием новых площадок станет синяя искусственная трава с кварцевым песком, а в темное время суток поле будут освещать восемь LED-прожекторов.

Подрядной организации предстоит доставить детали, смонтировать каркас, стеклянные панели, сетку и светильники, а затем вывезти строительный мусор.

Объект нужно сдать до 15 декабря. Финансирование выделят из городского бюджета в рамках проекта «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта».