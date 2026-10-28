Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке

28 октября 2026 года, 14:45

Исследования на старом рынке в Пскове выходят на новый этап: впереди у археологов самые ранние отложения – XII-XIII веков и часть древнерусского могильника. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке

Фото пресс-службы Археологического центра Псковской области

Сейчас работы на участках А и Б приостановят до весны. 

Специалисты уже прошли несколько ярусов деревянной застройки и вышли на основание 10 пласта. Задача осложняется тем, что древесина здесь сохранилась плохо – в виде тлена или обугленных фрагментов.

Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке

Фото пресс-службы Археологического центра Псковской области

Зато на участке В исследование завершено полностью: там удалось раскрыть стену 1309 года с массивным валунным основанием и часть рва. В центре подчеркнули, что это важный результат для понимания облика древнего Пскова.

После консервации участков А и Б археологи вернутся к работе весной и займутся самыми ранними слоями.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы за девять месяцев
В псковской многоэтажке промыли 50 метров труб, забитых накипью
Два падел-корта появятся у пляжа «Воздух» в Пскове
Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске
39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском
Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ
В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом
Четыре районные газеты Псковской области получили благодарности губернатора

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать