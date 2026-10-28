Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке

Исследования на старом рынке в Пскове выходят на новый этап: впереди у археологов самые ранние отложения – XII-XIII веков и часть древнерусского могильника. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Специалисты уже прошли несколько ярусов деревянной застройки и вышли на основание 10 пласта. Задача осложняется тем, что древесина здесь сохранилась плохо – в виде тлена или обугленных фрагментов.

Сейчас работы на участках А и Б приостановят до весны.

Зато на участке В исследование завершено полностью: там удалось раскрыть стену 1309 года с массивным валунным основанием и часть рва. В центре подчеркнули, что это важный результат для понимания облика древнего Пскова.

После консервации участков А и Б археологи вернутся к работе весной и займутся самыми ранними слоями.