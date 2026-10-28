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Общество

Этнографический диктант в Псковской области пройдет без онлайн-формата

28 октября 2026 года, 11:57

В 2026 году «Большой этнографический диктант» можно будет написать только на очных площадках. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы акции.

Этнографический диктант в Псковской области пройдет без онлайн-формата

Фото организаторов

Мероприятие пройдет с 3 по 12 ноября. Организатором выступает ФАДН России при участии партнеров. В этом году акция включена в план мероприятий Года единства народов России, который объявлен Указом президента Владимира Путина.

Главные цели диктанта – укрепить гражданскую идентичность, популяризировать традиционные духовно-нравственные ценности и противостоять фальсификации истории.

Жители Псковской области смогут проверить знания на специально подготовленных площадках. Их список опубликован на сайте мирэтно.рф

В Пскове диктант примут Историко-краеведческая библиотека имени Василева, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова, а также Псковский городской молодежный центр.

В этом году в программе появится новшество – десять видеовопросов. Половину из них зададут участники специальной военной операции при поддержке Министерства обороны РФ, остальные – представители народов России.

Партнеры акции – Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры РФ и Россотрудничество.

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