39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Такие данные приводятся за девять месяцев текущего года – с января по сентябрь

Напомним, скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Псков – Петрозаводск запустили 22 февраля 2019 года. За семь месяцев они перевезли 31 тысячу пассажиров.