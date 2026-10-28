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Общество

39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском

28 октября 2026 года, 15:30

39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском

Фото редакции

Такие данные приводятся за девять месяцев текущего года – с января по сентябрь

Напомним, скоростные электропоезда «Ласточка» по маршруту Псков – Петрозаводск запустили 22 февраля 2019 года. За семь месяцев они перевезли 31 тысячу пассажиров.

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