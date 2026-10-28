В Великих Луках меняют участки главного водовода

В Великих Луках продолжается замена участков кольцевого водовода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе местного предприятия «Водоканал».

Пока идут работы, Великие Луки получает воду не из подземных источников, а из водозабора на реке Ловать. Специалисты трудятся на улицах Дальней, Мелиораторов, Восточной и проспекте Гагарина – всего предстоит обновить 500 метров сети.

Как отметили на предприятии, кольцевой водовод – это главная артерия Великих Луках, при этом заменить все 25 километров за один раз невозможно: это слишком дорого и затратно. Поэтому ежегодно меняют по несколько метров.

Финансирование работ идет за счет средств, поступающих по тарифу на водоснабжение. Погода на этой неделе благоприятствует ремонту.