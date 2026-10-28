Кирилл Коршаков из Великих Лук завоевал золото первенства мира по боксу

Великолукский боксер Кирилл Коршаков поднялся на высшую ступень пьедестала на первенстве мира среди спортсменов до 19 лет, которое принимает черногорская Будва.

Как сообщает ПАИ, в решающем бою в категории до 85 килограммов великолучанин единогласным решением судей одолел узбекистанца Сардорбека Бахромхужаева, который является действующим чемпионом Азии среди молодежи.

До финала Кирилл Коршаков прошел серьезную сетку.

В полуфинале он раздельным решением судей взял верх над венгром Дьюлой Бозаи, а в четвертьфинале по решению судей победил казахстанца Руслана Ахметова.

Спортсмен тренируется под руководством Юрия Федорова.

Ранее в этом году боксер выиграл первенство Европы среди юношей до 19 лет в сербской Лознице, где в финале также победил единогласным решением судей. Этот успех позволил ему выполнить норматив мастера спорта международного класса.