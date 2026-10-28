Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

Награды присуждают по итогам конкурса за успехи в учебе, научные исследования и общественную деятельность. Среди победителей – представители институтов образования и социальных наук, физико-математических наук и ИТ, медицины и экспериментальной биологии, а также Передовой инженерной школы Союзного государства. Большая часть стипендиатов сделала ставку на научные исследования.

Никита Краснов, учащийся магистратуры по электроэнергетике, еще на бакалавриате загорелся идеей получить стипендию и с тех пор сосредоточился на публикациях и конкурсах. Среди его разработок – роботизированный манипулятор и двухосевой поворотный стол для университета. Антон Логинов из Передовой инженерной школы начинал с аддитивных технологий в Кванториуме, а сегодня занимается 3D-моделированием. В его копилке – гранты и патент на изобретение.

Николай Романов, изучающий медицинскую кибернетику, занимается моделированием организма человека вместе с научным руководителем. В будущем такие технологии могут лечь в основу медицинских устройств, например инсулиновой помпы. Отличилась в медицинском направлении и Ольга Скорнякова – студентка шестого курса того же института.