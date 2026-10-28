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Общество

Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

28 октября 2026 года, 15:08

Восемь учащихся ПсковГУ стали обладателями государственных стипендий Президента и Правительства РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

Фото пресс-службы ПсковГУ
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

Фото пресс-службы ПсковГУ

Награды присуждают по итогам конкурса за успехи в учебе, научные исследования и общественную деятельность. Среди победителей – представители институтов образования и социальных наук, физико-математических наук и ИТ, медицины и экспериментальной биологии, а также Передовой инженерной школы Союзного государства. Большая часть стипендиатов сделала ставку на научные исследования.

Никита Краснов, учащийся магистратуры по электроэнергетике, еще на бакалавриате загорелся идеей получить стипендию и с тех пор сосредоточился на публикациях и конкурсах. Среди его разработок – роботизированный манипулятор и двухосевой поворотный стол для университета. Антон Логинов из Передовой инженерной школы начинал с аддитивных технологий в Кванториуме, а сегодня занимается 3D-моделированием. В его копилке – гранты и патент на изобретение.

Николай Романов, изучающий медицинскую кибернетику, занимается моделированием организма человека вместе с научным руководителем. В будущем такие технологии могут лечь в основу медицинских устройств, например инсулиновой помпы. Отличилась в медицинском направлении и Ольга Скорнякова – студентка шестого курса того же института.

Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

Фото пресс-службы ПсковГУ
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

Фото пресс-службы ПсковГУ
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ

Фото пресс-службы ПсковГУ

Не менее важным направлением стала педагогика. Анастасия Бринюк учится в магистратуре и параллельно работает на кафедре европейских языков и культур. Особенно ей запомнилась конференция МГУ, где ее статью приняли за фрагмент диссертации – это стало стимулом продолжать научную работу. Мария Смирнова совмещает учебу с преподаванием физики в Псковском кооперативном техникуме, а также участвовала в «Школе для любознательных» для школьников.

Елизавета Богданова и Мария Сидоркина, представляющие Институт образования и социальных наук Псковского государственного университета, кроме учебы активно вовлечены в общественные и спортивные проекты. Елизавета, например, пишет статьи и работала над коллективной монографией о спортивных школах, а Мария успешно сочетает бакалавриат с работой в университете и спортивной карьерой.

Каждый из ребят подчеркивает: главное – не бояться пробовать новое. Участие в конкурсах, конференциях и проектах даже без большого опыта со временем дает свои плоды – от первых публикаций до серьезных разработок и знакомств с наставниками.

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