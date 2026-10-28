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Общество

Тротуар у дома №7 на Гагарина отремонтируют в Пскове

28 октября 2026 года, 11:38

В Пскове приведут в порядок тротуар на улице Гагарина между домами №7 и №9. Об этом сообщила депутат городской Думы Алеся Михачева на странице в «ВКонтакте».

Тротуар у дома №7 на Гагарина отремонтируют в Пскове

Фото из соцсетей Алеси Михачевой

По ее словам, жители многоквартирного жилого дома № 7 не раз жаловались на скопление воды после дождей, из-за чего подойти к зданию было сложно. 

Проблему обсудили с представителями администрации Пскова. Алеся Михачева отметила, что по итогу участок решили включить в план ремонта.

Работы уже заказаны, завершить их планируют к 1 июня 2027 года.

«Да, возможно, не все вопросы решаются мгновенно, но главное –двигаться к результату и делать наш город комфортнее», – подчеркнула депутат городской Думы.

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