В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на возгорание жилого дома в деревне Шелково Великолукского округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожар произошел в доме на улице Железнодорожной. Огонь повредил строение и кровлю по всей площади. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, вызвавшее аварийный режим работы электрооборудования и сетей.

Огнеборцам удалось отстоять три хозяйственные постройки.

На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.