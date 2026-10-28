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Происшествия

В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом

28 октября 2026 года, 14:30

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на возгорание жилого дома в деревне Шелково Великолукского округа. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

Пожар произошел в доме на улице Железнодорожной. Огонь повредил строение и кровлю по всей площади. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, вызвавшее аварийный режим работы электрооборудования и сетей.

Огнеборцам удалось отстоять три хозяйственные постройки.

На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

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