Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы за девять месяцев

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», на котором подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе фонда.

Как отметил председатель Наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочия организации продолжают расширяться. С июня текущего года по решению президента Владимира Путина поддержку начали получать еще две категории участников боевых действий – военнослужащие с инвалидностью и защитники приграничных территорий, получившие инвалидность при отражении агрессии.

По словам Сергея Кириенко, уровень доверия к фонду растет, как и качество помощи.

«Согласно данным опроса ВЦИОМ, с начала года уровень доверия среди жителей России к фонду «Защитники Отечества» вырос сразу на 7%, а среди тех, кто хорошо информирован, этот показатель еще выше. Почти 100% согласны с необходимостью помощи, оказываемой фондом. При этом поддержка ветеранов и членов их семей не только остается на высоком уровне, но и постоянно растет. Так, опрос, проведенный при содействии фонда, показал, что абсолютное большинство – 88,9% – ветеранов с инвалидностью заявили, что проведенная фондом адаптация жилья соответствует их потребностям, а 92% регулярно пользуются всеми предоставленными в ходе адаптации средствами», – отметил председатель Наблюдательного совета фонда.

Напомнил он и о поручении президента создать инфраструктуру для возвращающихся с СВО бойцов, чтобы помощь была доступна не только в крупных городах, но и в муниципалитетах. Сергей Кириенко в том числе призвал усилить работу по диспансеризации защитников, их психологической поддержке, трудоустройству и вовлечению ветеранов с тяжелыми ранениями в адаптивный спорт.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева рассказала о взаимодействии с Военно-социальным центром.

«Фонд «Защитники Отечества» в своей работе действует проактивно, опираясь на обратную связь от ветеранов. В этом году совместно с Военно-социальным центром мы сформировали единый информационный контур, благодаря которому действующие военнослужащие получают информацию о мерах поддержки, предоставляемых как Министерством обороны РФ, так и Государственным фондом «Защитники Отечества. Одним из направлений совместной работы стало раннее социальное сопровождение участников СВО в госпиталях», – отметила она.