Новый автобус №52 свяжет вокзал Пскова с улицей Крестки

С 29 октября в Пскове начнет работать новый автобусный маршрут №52, который соединит железнодорожный вокзал и улицу Крестки. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.



Обслуживать направление будет ООО «АвтэксБус». Автобусы пойдут по двум разным путям в зависимости от направления движения. В сторону Крестков маршрут пройдет через Онкодиспансер, Завод «АВАР», 11-ю школу, площадь Победы, Дамбу, храм Александра Невского, Областную больницу, Никольский Храм, улицы Народную, Юбилейную и Западную, Телецентр, микрорайон Рижский, улицы Рокоссовского, Печорскую и Владимирскую, а также Торговый дом.