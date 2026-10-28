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Транспорт / Инфраструктура

Новый автобус №52 свяжет вокзал Пскова с улицей Крестки

28 октября 2026 года, 16:38

С 29 октября в Пскове начнет работать новый автобусный маршрут №52, который соединит железнодорожный вокзал и улицу Крестки. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Новый автобус №52 свяжет вокзал Пскова с улицей Крестки

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Обслуживать направление будет ООО «АвтэксБус».

Автобусы пойдут по двум разным путям в зависимости от направления движения.

В сторону Крестков маршрут пройдет через Онкодиспансер, Завод «АВАР», 11-ю школу, площадь Победы, Дамбу, храм Александра Невского, Областную больницу, Никольский Храм, улицы Народную, Юбилейную и Западную, Телецентр, микрорайон Рижский, улицы Рокоссовского, Печорскую и Владимирскую, а также Торговый дом.

Новый автобус №52 свяжет вокзал Пскова с улицей Крестки

Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В обратную сторону автобус поедет через Восточный проезд, улицу Коммунальную, библиотеку имени Игоря Григорьева, улицу Юбилейную, Универмаг, Магазин «Маяк», Никольский Храм, Областную больницу, храм Александра Невского, Дамбу, площадь Победы, 11-ю школу, Завод «АВАР», Онкодиспансер и вернется к вокзалу.

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