Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В гдовском Колоколово заменят дорожку к памятнику погибшим воинам

28 октября 2026 года, 12:15

В деревне Колоколово Гдовского района началось обновление подхода к памятнику погибшим воинам. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

В гдовском Колоколово заменят дорожку к памятнику погибшим воинам

Фото газеты «Гдовская заря»

Сейчас подрядчик сосредоточен на замене пришедшей в негодность пешеходной дорожки. Специалисты под руководством Михаила Рыжкова уже сделали разметку, смонтировали опалубку и армирующий каркас, а накануне залили бетон.

Когда покрытие наберет прочность, рабочие приступят к благоустройству самого монумента. О завершении работ в издании пообещали рассказать отдельно.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два падел-корта появятся у пляжа «Воздух» в Пскове
Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске
39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском
Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ
Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке
В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом
Четыре районные газеты Псковской области получили благодарности губернатора
Псковские студенты взяли бронзу на форуме в Петербурге с проектом «Дружба без границ»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать