В гдовском Колоколово заменят дорожку к памятнику погибшим воинам

В деревне Колоколово Гдовского района началось обновление подхода к памятнику погибшим воинам. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Сейчас подрядчик сосредоточен на замене пришедшей в негодность пешеходной дорожки. Специалисты под руководством Михаила Рыжкова уже сделали разметку, смонтировали опалубку и армирующий каркас, а накануне залили бетон.

Когда покрытие наберет прочность, рабочие приступят к благоустройству самого монумента. О завершении работ в издании пообещали рассказать отдельно.