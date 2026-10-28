Псковские школьники и студенты могут бесплатно выучиться программированию

Учащиеся Псковской области могут бесплатно освоить перспективные языки программирования и работу с искусственным интеллектом в рамках федерального проекта «Код будущего». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Программа доступна для школьников 8-11 классов и студентов средних профессиональных учреждений. Учиться можно с нуля.

От Псковской области на проект уже зарегистрировались более 12 человек. Обучение проходит онлайн на платформе Учи.Дома. Занятия ведут практикующие специалисты, а расписание составлено так, чтобы его можно было совмещать с основной учебой.

Участникам предлагают два направления: «Программирование на Python» и «Анализ данных и технологии ИИ». Данный курс рассчитан на 146 академических часов и включает базовый и продвинутый уровни. В результате каждый разработает собственную программу и сможет получить официальный сертификат, который дает преимущества при поступлении в ряд высших учебных заведений.

Проект реализуют Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Университет 2035. «Код будущего» помогает готовить ИТ-кадры и развивать цифровой потенциал региона. Подать заявку еще можно: для этого нужно выбрать курс, онлайн-формат и заполнить форму на странице проекта.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экономика данных».