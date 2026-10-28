Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковские школьники и студенты могут бесплатно выучиться программированию

28 октября 2026 года, 12:25

Учащиеся Псковской области могут бесплатно освоить перспективные языки программирования и работу с искусственным интеллектом в рамках федерального проекта «Код будущего». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

Псковские школьники и студенты могут бесплатно выучиться программированию

Фото организаторов

Программа доступна для школьников 8-11 классов и студентов средних профессиональных учреждений. Учиться можно с нуля. 

От Псковской области на проект уже зарегистрировались более 12 человек. Обучение проходит онлайн на платформе Учи.Дома. Занятия ведут практикующие специалисты, а расписание составлено так, чтобы его можно было совмещать с основной учебой.

Участникам предлагают два направления: «Программирование на Python» и «Анализ данных и технологии ИИ». Данный курс рассчитан на 146 академических часов и включает базовый и продвинутый уровни. В результате каждый разработает собственную программу и сможет получить официальный сертификат, который дает преимущества при поступлении в ряд высших учебных заведений.

Проект реализуют Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Университет 2035. «Код будущего» помогает готовить ИТ-кадры и развивать цифровой потенциал региона. Подать заявку еще можно: для этого нужно выбрать курс, онлайн-формат и заполнить форму на странице проекта.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экономика данных».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы за девять месяцев
Два падел-корта появятся у пляжа «Воздух» в Пскове
Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске
39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском
Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ
Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке
В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом
Четыре районные газеты Псковской области получили благодарности губернатора

Комментарии

Авторизация
No comments
«Чтобы лишний замок не был на храме»

Общество
26 октября 16:00

«Чтобы лишний замок не был на храме»

Памяти протоиерея Олега Тэора
Не ждать, пока пройдёт

Общество / Здоровье
26 октября 10:04

Не ждать, пока пройдёт

Как распознать инсульт и не упустить время
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать