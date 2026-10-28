Михаил Ведерников: Во власти принципиально важна преемственность

На встрече с редакторами районных изданий губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы преемственности во власти и взаимодействия разных уровней управления. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

В ходе разговора была затронута тема создания должности уполномоченного по взаимодействию с региональным Законодательным Собранием и представительными органами муниципалитетов Псковской области. Михаил Ведерников подчеркнул, что в системе власти принципиальное значение имеет преемственность.

По словам губернатора, авторитет и опыт Александра Котова помогут обеспечить четкую координацию между исполнительной и законодательной ветвями власти как на областном, так и на муниципальном уровнях.