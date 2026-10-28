Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Михаил Ведерников: Во власти принципиально важна преемственность

28 октября 2026 года, 12:43

На встрече с редакторами районных изданий губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы преемственности во власти и взаимодействия разных уровней управления. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников: Во власти принципиально важна преемственность

Фото пресс-службы правительства Псковской области

В ходе разговора была затронута тема создания должности уполномоченного по взаимодействию с региональным Законодательным Собранием и представительными органами муниципалитетов Псковской области. Михаил Ведерников подчеркнул, что в системе власти принципиальное значение имеет преемственность.

По словам губернатора, авторитет и опыт Александра Котова помогут обеспечить четкую координацию между исполнительной и законодательной ветвями власти как на областном, так и на муниципальном уровнях.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы за девять месяцев
В псковской многоэтажке промыли 50 метров труб, забитых накипью
Два падел-корта появятся у пляжа «Воздух» в Пскове
Псковская учительница защитит свой проект на всероссийской олимпиаде в Архангельске
39 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском
Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
Восемь студентов ПсковГУ получили стипендии президента и Правительства РФ
Археологи в Пскове добрались до слоев XII века на старом рынке
В великолукской деревне Шелково сгорел жилой дом

Комментарии

Авторизация
No comments
Вне очереди

Политика / Власть
15 октября 14:12

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Первый раз – в первый ЗакС

Политика / Власть
29 сентября 19:31

Первый раз – в первый ЗакС

Состоялась 1-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Поддержка с продолжением

Политика / Власть
10 сентября 16:28

Поддержка с продолжением

Чем для Псковской области важна встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова