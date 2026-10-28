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Политика

Избирком Псковской области провел жеребьевку между партиями

28 октября 2026 года, 11:25

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку между политическими партиями, определив, от какого органа власти они будут предлагать кандидатов в состав регионального избиркома. Об этом «Псковской правде» сообщили в облизбиркоме.

Избирком Псковской области провел жеребьевку между партиями

Фото Избирательной комиссии Псковской области

По итогам процедуры квоту от губернатора Псковской области получили Псковское областное отделение КПРФ и региональное отделение партии «Справедливая Россия».

От Законодательного Собрания региона в комиссию смогут направить своих представителей сразу три партии: «Новые люди», ЛДПР и «Единая Россия».

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