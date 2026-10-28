Избирком Псковской области провел жеребьевку между партиями

Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку между политическими партиями, определив, от какого органа власти они будут предлагать кандидатов в состав регионального избиркома. Об этом «Псковской правде» сообщили в облизбиркоме.
Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку между политическими партиями, определив, от какого органа власти они будут предлагать кандидатов в состав регионального избиркома. Об этом «Псковской правде» сообщили в облизбиркоме.
По итогам процедуры квоту от губернатора Псковской области получили Псковское областное отделение КПРФ и региональное отделение партии «Справедливая Россия».
От Законодательного Собрания региона в комиссию смогут направить своих представителей сразу три партии: «Новые люди», ЛДПР и «Единая Россия».