Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Заявочная кампания открылась по итогам первого заседания оргкомитета форума «Малая родина – сила России», который создан указом президента Владимира Путина. Возглавил оргкомитет первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В сентябре глава государства подписал указ, закрепивший ежегодный статус и для форума, и для премии. По словам Сергея Кириенко, цель такого решения – привлечь внимание к муниципальному уровню власти и поддержать его. Он отметил рост интереса к премии: число заявок выросло в полтора раза, а в голосовании участвовали 1,6 млн человек.

В этом сезоне утверждены девять номинаций. Среди них – «Развитие территории – благополучие жителей», «Инициатива каждого – общий успех», «Благополучие семьи – приоритет государства», «Великое наследие для будущих поколений», «Укрепляем партнерство с бизнесом», «Профессиональные кадры», «Диалог с населением – открытость власти», «Мужество и героизм на благо служения Родине» и новая – «Цифровой муниципалитет – технологии для людей».

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Госдумы по региональной политике Ирина Гусева назвала работу муниципальных служащих ежедневным и часто незаметным трудом ради благополучия людей. По ее мнению, премия создана, чтобы поощрить именно такой подход. «В прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно – годом ранее таких было 7%. Для нас это важные показатели: муниципалы возвращаются с новыми решениями», – сказала Ирина Гусева.

Она добавила, что при подготовке к IV Премии ключевые направления сохранили и добавили номинацию за проекты в сфере цифровизации.

Как отметил сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко, с этого года подать заявку можно только через личный кабинет портала муниципалитеты.рф. По его словам, важно было собрать на одном ресурсе все ключевые проекты для муниципального сообщества. Теперь глава поселения, специалист администрации или староста смогут найти в одном окне и заявку, и методические материалы, и новости.

Прием заявок продлится до 29 ноября 2026 года. Участвовать могут главы муниципалитетов, депутаты, муниципальные служащие, работники подведомственных организаций, члены ТОС и старосты. Награждение пройдет в апреле 2027 года на форуме «Малая родина – сила России».

Организатор – ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.