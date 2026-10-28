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Общество

Псковские студенты взяли бронзу на форуме в Петербурге с проектом «Дружба без границ»

28 октября 2026 года, 13:00

Команда студентов ПсковГУ вернулась с антиконференции «Код гражданственности» в Санкт-Петербурге с призовым местом, сообщили «Псковской правде» в вузе.

Псковские студенты взяли бронзу на форуме в Петербурге с проектом «Дружба без границ»

Фото пресс-службы ПсковГУ

Форум объединил активистов и специалистов по молодежной политике медицинских вузов Северо-Запада. Программа антиконференции была двухдневной. В первый день её участники изучали, как организовывать патриотические мероприятия, а после перешли уже к разработке командных проектов и подготовке к их защите.

Третье место досталось идее, в создании которой участвовала студентка ПсковГУ Алевтина Гаврикова. Ее команда презентовала проект «Дружба без границ» о том, как наладить взаимодействие между учениками 1-4 классов в смешанных коллективах.

«Мы решили идти не по пути адаптации детей с ОВЗ, РАС и другими особенностями здоровья к коллективу, а наоборот – адаптировать коллектив к подобным детям», – рассказала Алевтина.

Помимо учебы и защиты проектов, студенты успели пообщаться и посетить экскурсию «Подвиг врачей в истории» в Военно-медицинском музее.

В университете подчеркнули, что такие поездки помогают ребятам поверить в себя и понять, что их инициативы нужны не только в стенах университета.

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