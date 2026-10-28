Участники субботника в Пскове собрали около 280 кубометров листвы и веток

Более 50 тысяч квадратных метров парковой территории привели в порядок участники общегородского субботника в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К горожанам присоединились губернатор Михаил Ведерников, председатель Заксобрания Борис Елкин и врип главы Пскова Станислав Стармолотов. Также в субботнике участвовали депутаты, сотрудники органов власти и подведомственных учреждений, Избиркома, Счетной палаты, центра «ВОИН», АНО «Дружина», филиала фонда «Защитники Отечества», ветераны СВО и молодежные активисты.

Акция прошла 27 октября в Ботаническом саду. На уборку вышли свыше 770 человек, которые собрали порядка 280 кубометров мусора, сухих листьев и веток.

Михаил Ведерников подчеркнул, что подобные акции проводятся дважды в год и помогают подготовить парк к зиме, а участие в них – это проявление любви к городу. Станислав Стармолотов отметил, что субботник сплачивает коллективы.

Ветеран СВО Александр Корушкин назвал уборку парка давней традицией, а курсант центра «ВОИН» Иван Калиц, переехавший из ЮАР, рассказал, что выходит на субботники уже третий год и считает это важной традицией.