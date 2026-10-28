В Бежаницком районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль ВАЗ-2107 угнали из деревни Заполье. Подозреваемым, как установили полицейские, оказался ранее судимый 49-летний местный житель.

«Мужчина, не имея водительского удостоверения, решил воспользоваться чужой машиной. Автомобиль обнаружен в деревне Лющик», – отметили в УМВД.

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

«Ведётся следствие», – подчеркнули в ведомстве.