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Происшествия / Преступление

В Бежаницком районе полицейские раскрыли угон автомобиля

28 октября 2026 года, 17:00

В Бежаницком районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Бежаницком районе полицейские раскрыли угон автомобиля

Фото Дарьи Хватковой

Автомобиль ВАЗ-2107 угнали из деревни Заполье. Подозреваемым, как установили полицейские, оказался ранее судимый 49-летний местный житель.

«Мужчина, не имея водительского удостоверения, решил воспользоваться чужой машиной. Автомобиль обнаружен в деревне Лющик», – отметили в УМВД.

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.

«Ведётся следствие», – подчеркнули в ведомстве.

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