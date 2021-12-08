Четыре угла: перезагрузка?

После того, как осенью 2020 года район Четырех углов на ближнем Завеличье в Пскове был зачищен от несанкционированного рынка, многих псковичей волнует вопрос: что же появится на этом месте. Городские власти довольно быстро сформулировали ответ: туристическо-развлекательный комплекс. В конце 2021 года стало известно, как он может выглядеть.