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Общество

Четыре угла: перезагрузка?

Состоялся конкурс на лучшую архитектурную концепцию застройки участка

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Алексей Кедров
8 декабря 2021 года, 10:04
Фото: Изображение из соцсетей
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После того, как осенью 2020 года район Четырех углов на ближнем Завеличье в Пскове был зачищен от несанкционированного рынка, многих псковичей волнует вопрос: что же появится на этом месте. Городские власти довольно быстро сформулировали ответ: туристическо-развлекательный комплекс. В конце 2021 года стало известно, как он может выглядеть.

«Что-то подобное «Галерее»

Снос ларьков и торговых павильонов на Четырех углах, между Рижским проспектом и улицами Петровская, Пароменская и Максима Горького, довольно неожиданно начался в конце октября 2020 года. В городской администрации заявили, что все это — незаконно и подлежит демонтажу. 

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Собственники конструкций довольно долго пытались оспаривать решение администрации в судах. Но в конечном итоге на Четырех углов остались лишь здания и сооружения с абсолютно «железобетонными» правами.

Между тем, сразу же встал вопрос: что именно может появиться на этой территории? Благо, площадка расположена практически в центре города, неподалеку от набережной реки Великой, вдоль центральной транспортной артерии Пскова.

Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
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Парк, деловая зона или «резерв» для потомков?
На специальном заседании Градостроительного совета Пскова были рассмотрены несколько вариантов: парк, торговые и выставочные пространства, гостинично-арендное жилье. В итоге эксперты приняли решение развивать данную территорию в качестве гостиничной, деловой и торговой зоны. 

Там будет туристическо-развлекательный комплекс. Не как «Акваполис», а что-то подобное «Галерее» в Петербурге. При этом будет не слишком высокое здание с прогулочными дорожками. Будем стараться сделать красиво, чтобы это место было гордостью нашего города

Четыре угла: перезагрузка?Александр Братчиков, сити-менеджер Пскова в 2017-2021 годах

Псковское «Зарядье»

7 декабря в соцсети был опубликован проект псковских архитекторов Юрия Ширяева и Владимира Шуляковского, занявший первое место в архитектурном конкурсе на лучшую архитектурную концепцию застройки этого участка.

Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
Сын Юрия Ширяева, Даниил Ширяев, прокомментировал размещенные эскизы. По его информации, рынок на площадке остаётся, а ещё появляются дополнительные торговые площади, парк, детские и спортивные зоны, образовательный центр, гостиница, эксплуатируемая крыша с обзорной площадкой с видом на Троицкий собор и даже музей псковской археологии, попасть в который можно, как из верхнего парка, так и прямо с подземной парковки.

«Короче, Пскову такое «Зарядье», как по мне, очень подошло бы… В нашем распрекрасном Пскове затевается весьма любопытный разговор на тему архитектуры», - резюмировал он.

Куда дальше двигаться?

Архитектор Владимир Шуляковский рассказал «Псковской правде», что в конкурсе участвовали три проекта. Он и Юрий Ширяев предложили два независимых друг от друга варианта развития Четырех углов. В итоге жюри приняло решение признать их победителями.

Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
Четыре угла: перезагрузка?

Изображение из соцсетей
По словам архитектора, формулировка конкурсного задания позволила авторам «пофантазировать, что можно было бы сделать на этом месте». Владимир Шуляковский пояснил, что конкурс проводила компания, владеющая частью земельного участка на Четырех углах. Так что нельзя сказать, что его результат будет воплощен в жизнь именно в таком виде. 

Тем не менее, констатировал он, победившие проекты и в целом дискуссия по Четырем углам «позволяет обозначить направления, куда дальше двигаться» в развитии данной территории. 

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