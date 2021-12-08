Четыре угла: перезагрузка?

После того, как осенью 2020 года район Четырех углов на ближнем Завеличье в Пскове был зачищен от несанкционированного рынка, многих псковичей волнует вопрос: что же появится на этом месте. Городские власти довольно быстро сформулировали ответ: туристическо-развлекательный комплекс. В конце 2021 года стало известно, как он может выглядеть.
Собственники конструкций довольно долго пытались оспаривать решение администрации в судах. Но в конечном итоге на Четырех углов остались лишь здания и сооружения с абсолютно «железобетонными» правами.
Между тем, сразу же встал вопрос: что именно может появиться на этой территории? Благо, площадка расположена практически в центре города, неподалеку от набережной реки Великой, вдоль центральной транспортной артерии Пскова.
Там будет туристическо-развлекательный комплекс. Не как «Акваполис», а что-то подобное «Галерее» в Петербурге. При этом будет не слишком высокое здание с прогулочными дорожками. Будем стараться сделать красиво, чтобы это место было гордостью нашего города
Александр Братчиков, сити-менеджер Пскова в 2017-2021 годах
7 декабря в соцсети был опубликован проект псковских архитекторов Юрия Ширяева и Владимира Шуляковского, занявший первое место в архитектурном конкурсе на лучшую архитектурную концепцию застройки этого участка.