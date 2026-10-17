Огородники из Псковской области удивили Россию гигантскими овощами

Пять призовых мест завоевали представители Псковской области на конкурсе «АгроГиганты». Об этом пишет газета «Пламя» со ссылкой на группу мероприятия.

Главной героиней стала Людмила Харченко из Усмыни Куньинского района.

Ее кабачок сорта «Император» весом 86,85 кг признали самым тяжелым в России – он принес хозяйке четвертое место в мировом зачете. Помимо этого, корзина подсолнечника, которую она вырастила, потянула на 5,5 кг.

Виктория Лобанова из Великих Лук представила тыкву по имени Злата. В издании «Пламя» её назвали настоящим произведением искусства.

Ирина Изотова-Яковлева из Плюсского округа оказалась в числе лидеров сразу с двумя результатами. Ее сквош «Главбух» вырос до 327 кг, тыква «Айсберг» достигла 384 кг.

Газета отметила, что за каждым рекордом стоят бессонные ночи и огромный труд. Участникам выразили благодарность и добавили: «Псковская область, ты – сила!».