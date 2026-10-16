Великолукский суд взыскал 30 тысяч рублей за удар в грудь инвалиду

Великолукский районный суд взыскал с жителя Великолукского района компенсацию морального вреда в пользу инвалида второй группы. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл 11 июля в деревне Лычево. Ответчик ударил истца ногой в грудь, причинив ушиб. Мировой судья судебного участка №2 Великолукского района уже признал нападавшего виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и оштрафовал.

Пострадавший, 48-летний житель Великих Лук, обратился в суд за компенсацией морального вреда и возмещением расходов на юриста. Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика 30 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя и госпошлину.