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Происшествия / Правосудие

Великолукский суд взыскал 30 тысяч рублей за удар в грудь инвалиду

16 октября 2026 года, 17:52

Великолукский районный суд взыскал с жителя Великолукского района компенсацию морального вреда в пользу инвалида второй группы. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский суд взыскал 30 тысяч рублей за удар в грудь инвалиду

Фото редакции

Инцидент произошёл 11 июля в деревне Лычево. Ответчик ударил истца ногой в грудь, причинив ушиб. Мировой судья судебного участка №2 Великолукского района уже признал нападавшего виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои) и оштрафовал.

Пострадавший, 48-летний житель Великих Лук, обратился в суд за компенсацией морального вреда и возмещением расходов на юриста. Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика 30 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя и госпошлину.

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