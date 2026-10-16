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Общество

В Дновском районе перезахоронят останки 342 воинов и мирных жителей

16 октября 2026 года, 17:00

В Дновском районе 17 октября состоится торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 342 воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает районная газета «Дновец».

В Дновском районе перезахоронят останки 342 воинов и мирных жителей

Фото предоставлено районной газетой «Дновец»

Церемония начнётся в 12:00 на братском захоронении у автобусной остановки в деревне Белошкино. К землякам обратились с приглашением прийти, склонить голову в минуте молчания, принести цветы и просто постоять рядом. 

По замыслу организаторов, этот день станет выражением общей благодарности тем, кто отстоял мир, и верности долгу памяти.

Доехать до братского захоронения можно бесплатно на автобусе: отправление от автостанции Дна в 11:30, обратный рейс от остановки в Белошкино – в 14:30.

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