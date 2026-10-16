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Общество

ПсковГУ зовёт молодёжь нарисовать «Живую сказку»

16 октября 2026 года, 16:38

Псковский государственный университет объявил конкурс рисунка и иллюстрации «Живая сказка» – он проходит в рамках проекта «В гостях у своих: живые сказки». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

ПсковГУ зовёт молодёжь нарисовать «Живую сказку»

Фото пресс-службы ПсковГУ

Участникам в возрасте от 13 до 25 лет предлагают прочитать сказку, найти в ней близкую мысль или образ и перенести идею на бумагу. В ПсковГУ напомнили: сказки живут не только на страницах книг, но и в семейных историях, узорах народных костюмов, природе родного края – во всём, что передаётся из поколения в поколение.

Чтобы присоединиться, нужно выбрать сказку из рекомендованного списка в положении о конкурсе, создать рисунок или иллюстрацию формата А4 в любой технике, оцифровать работу и отправить её на почту oirit@pskgu.ru. 

Приём продлится до 30 октября.

К работе необходимо приложить анкету-заявку и согласие на обработку персональных данных. Лучшие рисунки, как уточнили организаторы, попадут в электронный сборник сказок и на подарочные открытки для детей с нарушениями зрения.

Конкурс является частью проекта «В гостях у своих: Живые сказки», одного из семи проектов ПсковГУ, поддержанных грантом Росмолодёжи «вМесте».

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