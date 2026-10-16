Псковича отправили на лечение за украденную туалетную кабину

Мировой судья судебного участка № 32 Пскова назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа местному жителю, совершившему кражу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

История произошла в мае прошлого года. На улице Леона Поземского житель Пскова присмотрел туалетную кабину, принадлежавшую одной из городских компаний, и решил забрать её себе – для личного использования в общежитии, где жил.

До комнаты добычу донести не удалось, поэтому кабину оставили у подъезда на ночь.

Утром соседи почувствовали неприятный запах, выглянули в окно, увидели туалет и вызвали полицию. Судебная экспертиза показала, что у псковича психическое расстройство. Суд признал его совершившим запрещённое уголовным законом деяние по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и направил на принудительное лечение.