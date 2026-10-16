24 человека пострадали от клещей в Псковской области за неделю

За неделю, с 4 по 11 октября, в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей обратились 24 человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала сезона от паукообразных пострадали 2 418 жителей человек. Чаще всего клещи нападали на участках по месту жительства в селах и на дачах, а также в лесу.

Больше всего случаев – в Пскове, где зафиксированы 532 присасывания. Следом идут Великие Луки (417), Псковский (154), Невельский (153) и Опочецкий (152) округа.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медорганизаций исследовали 2946 клещей: 2380 снятых с людей и 566 из объектов окружающей среды. Поражённость вирусным энцефалитом составила 0,08%, иксодовым боррелиозом – 28,53%, моноцитарным эрлихиозом – 1,97%, гранулоцитарным анаплазмозом – 1,85%.

Диагностировано четыре случая клещевого вирусного энцефалита, один из них у ребёнка, а также 28 случаев иксодового боррелиоза, шесть из которых – у детей.

Пункты приёма и исследования клещей работают в Пскове и Великих Луках.