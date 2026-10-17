В ПсковГУ ремонтируют зал для студенческих объединений

В здании ПсковГУ на улице Некрасова, 24 в Пскове подходит к концу капитальный ремонт зала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

Работы ведутся в рамках реализации проекта «Территория развития». За это время в помещении обновили проводку, заменили потолочные перекрытия, отделали и покрасили стены. Также строители убрали старый паркет, сделали стяжку пола и уложили линолеум. Двери и окна здесь тоже новые, как и оригинальные светильники.

По словам руководителя проекта Василия Демидова, зал задуман как многофункциональное пространство. «Здесь будет комфортно проводить концерты, деловые встречи, творческие вечера. Новое пространство станет «домом» для студенческих объединений. Ребята смогут приходить сюда на репетиции, устраивать брейн-штормы и планёрки для подготовки к мероприятиям. Зал объединит ребят из разных институтов ПсковГУ, станет открытой и доступной площадкой», – сказал он.

«Территория развития» вошла в число семи проектов Псковского государственного университета, которые получили поддержку по гранту Росмолодежи «вМесте».

Его задача – создание многофункционального молодежного офиса.